Новак Джокович: «Мой путь теннисного родителя начался успешно – сын сегодня выиграл турнир. Так что у нас солнечный дубль»

Первая ракетка мира рассказал, что его сын Стефан выиграл свой первый турнир.

«Мой путь теннисного родителя начался успешно – сын сегодня выиграл турнир. Мне только что сообщили. Так что у нас солнечный дубль.

Это очень маленький клубный турнир. Конечно, особого значения это не имеет, результат вторичен. Но приятно видеть, что он играет.

Последние несколько дней мы с ним обсуждали, что нужно делать перед матчем, я вводил его в этот мир. Было интересно посмотреть, как он на это отреагирует.

Первый официальный турнир навсегда остается теплым воспоминанием. Я хотел, чтобы он получил удовольствие на корте. И он был на седьмом небе от счастья, потому что вся семья его поддерживала.

Я не заставляю его играть в теннис, ни разу не говорил, что он обязан. Это исключительно его желание. Если он захочет ступить на этот путь, то и мне придется. Конечно, я буду очень рад.

Но ему всего семь лет, он еще маленький ребенок. Он не должен испытывать никакого давления, никаких ожиданий. Хотя, конечно, они будут из-за того, из какой он семьи. Он будет привлекать много внимания, если станет теннисистом, особенно в Сербии.

Пока что дела идут хорошо. Он очень любит теннис. Вчера мы с ним разговаривали, и он показывал мне форхенды и бэкхенды, как будет двигаться, делал имитацию без ракетки. Очень забавно. Я в детстве так же делал.

Я видел радость на его лице, чистую радость от игры. 99,9% детей начинают играть в теннис или вообще занимаются спортом, потому что влюбляются в него.

Иногда мне нужно себе напоминать, что мне выпало счастье быть отцом чудесных детей. Я стараюсь впитывать эту детскую энергию, потому что я часто забываю о своем внутреннем ребенке. Все так серьезно. Это профессия, работа. Нужно быть таким-то и таким-то. Нужно быть дисциплинированным.

Иногда мы слишком серьезно относимся к жизни. А дети напоминают мне об этой чистой энергии».

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