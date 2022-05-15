Джокович о победе в Риме: «Испытываю облегчение. После всего, что произошло в начале года, было важно выиграть большой титул»

Первая ракетка мира оценил свою форму после победы в Риме. В финале он обыграл Стефаноса Циципаса – 6:0, 7:6.

«В каком-то смысле я испытываю облегчение. После всего, что произошло в начале года, было важно выиграть большой титул – особенно перед «Большим шлемом». Там я хочу показать свой максимум и быть уверенным в себе. Чтобы бороться за титул, нужна не только игра.

О лучшей неделе я не мог и просить. Сегодня провел идеальный сет. За весь турнир не проиграл ни партии.

Я верил в процесс, запущенный во время тренировок на грунте. На нем мне нужно минимум три-четыре недели, чтобы выйти на желаемый уровень. И обычно в Риме я выхожу на пик. Выиграл тут шесть титулов, но еще у меня было много финалов и полуфиналов. Я всегда провожу тут хорошую неделю, много матчей».

Также Джокович ответил, считает ли себя фаворитом .

«С учетом моего рейтинга и игры в последние недели я бы считал себя одним из фаворитов. Конечно, я не очень много времени трачу на размышления о том, кто выиграет, у кого какие шансы. Я думаю о себе.

Туда я поеду с самыми высокими амбициями, и мне кажется, что у меня хорошие шансы».

Джокович – фаворит «Ролан Гаррос»? В Риме набрал форму и взял титул, не проиграв ни сета

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