Циципас об условиях в Риме: «На жаре очень тяжело, очень жестко. Но мне это нравится»

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Стефанос Циципас рассказал, что помогло ему победить Александра Зверева в полуфинале «Мастерса» в Риме (4:6, 6:3, 6:3).

«То, что я очень точно работал на подаче. Это было очень важно. В первом сете был момент, когда я чувствовал, что допускаю одни и те же ошибки после подачи. Во втором и третьем я от этого избавился, использовал свои сильнейшие стороны и работал с умом.

Саша ничего не отдавал просто так, заставлял работать в каждом розыгрыше. Я горжусь тем, что со временем начал лучше читать игру и понял, что работает».

Также Циципас прокомментировал то, что все четыре матча провел на дневной жаре.

«На жаре очень тяжело, очень жестко. Но мне это нравится. Такая погода мне нравится больше дождя, когда невозможно играть. Так что это хорошо. На небе ни облачка. Это здорово».

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