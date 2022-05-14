Циципас первым после Большой тройки вышел в финал всех грунтовых «Мастерсов»

обыграл (4:6, 6:3, 6:3) в полуфинале в Риме. Счет в личных встречах стал 8:4 в пользу Циципаса (на грунте 4:1).

Циципас вышел в пятый финал «Мастерса» в карьере. Все они, кроме дебютного в Канаде в 2018-м, грунтовые: Мадрид (2019), Монте-Карло (2021, 2022).

Циципас – первый игрок после Новака Джоковича, Рафаэля Надаля и Роджера Федерера, который добирался до финала на всех грунтовых «Мастерсах».

У него две победы на турнирах этого уровня (обе в Монте-Карло).

По итогам недели Циципас станет четвертой ракеткой мира, обойдя в рейтинге Надаля.

Завтра он поборется с или .

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