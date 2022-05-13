Касаткина после победы над №3 Бадосой: «Я чувствую, что мой уровень растет с каждым матчем»

Теги WTA Открытый чемпионат Италии Дарья Касаткина Паула Бадоса Жиль Тайкманн Теннис

Дарья Касаткина прокомментировала победу над Паулой Бадосой в третьем круге турнира Риме. Россиянка обыграла третью ракетку мира 6:4, 6:4.

«Я чувствую, что мой уровень растет с каждым матчем. Очень довольна сегодняшним выступлением и надеюсь, что завтра сыграю так же или даже лучше».

Также она поделилась ожиданиями от встречи с Жиль Тайкманн в четвертьфинале.

«Жиль в отличной форме, на прошлой неделе она была в полуфинале в Мадриде. Она уже обыграла несколько хороших игроков. Она левша, мы сыграем на грунте, так что будет классный матч. Мы одного возраста и хорошо знаем друга, поэтому будет весело».

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