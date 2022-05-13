Касаткина выиграла 10 из 13 матчей против соперниц из топ-3

Теги WTA Открытый чемпионат Италии Дарья Касаткина Паула Бадоса Жиль Тайкманн Теннис

Дарья Касаткина в третьем круге турнира в Риме обыграла третью ракетку мира Паулу Бадосу – 6:4, 6:4. Россиянка сравняла счет в противостоянии с испанкой – 1:1.

Это 16-я победа Касаткиной над соперницей из топ-10. При этом против теннисисток топ-3 ее баланс теперь составляет 10:3. Будучи в тройке лучших, ее обыгрывали только Серена Уильямс (в 2016-м), Анжелик Кербер (в 2016-м) и Симона Халеп (в 2017-м).

В четвертьфинале в Риме Касаткина встретится с Жиль Тайкманн, которую обыграла в их единственной предыдущей встрече (в рамках финала Кубка Билли Джин Кинг-2021).

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