ATP обсуждает двукратное сокращение рейтинговых очков на британских турнирах перед «Уимблоном» из-за отстранения россиян и белорусов (Daily Mail)

Совет директоров провел в среду очередное заседание, где обсуждалась реакция на отстранение игроков из России и Беларуси от «Уимблдона» и других турниров в Великобритании.

Оно прошло после того, как Совет игроков проголосовал за идею лишения «Уимблдона» рейтинговых очков. Напомним, Совет директоров еще должен ратифицировать это решение.

Также подробно обсуждалась идея вдвое сократить количество очков, разыгрываемых на британских турнирах перед «Большим шлемом».

Кроме того, Daily Mail сообщает, что в этом году у ATP заканчивается соглашение с «Большими шлемами» о рейтинговых очках. Издание отмечает, что лишение «Уимблдона» очков может повлиять на тон переговоров о новом соглашении и подтолкнуть «Большие шлемы» к созданию альтернативной системы.

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