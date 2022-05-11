Игроки ATP поддерживают идею лишения «Уимблдона» рейтинговых очков за отстранение россиян и белорусов (The Telegraph)

Совет игроков ATP хочет, чтобы на и других турнирах в Великобритании в этом году не разыгрывались рейтинговые очки, сообщает The Telegraph. Это реакция на отстранение игроков из России и Беларуси.

Сообщается, что решение еще должен ратифицировать Совет директоров ATP. Кроме того, организация хочет действовать в согласии с – но там тоже склоняются к тому, чтобы лишить британские турниры рейтинговый очков.

Также существует более мягкий вариант – заморозка рейтинга игроков, подвергшихся отстранению.

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