Игроки ATP поддерживают идею лишения «Уимблдона» рейтинговых очков за отстранение россиян и белорусов (The Telegraph)

Совет игроков ATP хочет, чтобы на «Уимблдоне» и других турнирах в Великобритании в этом году не разыгрывались рейтинговые очки, сообщает The Telegraph. Это реакция на отстранение игроков из России и Беларуси.
Сообщается, что решение еще должен ратифицировать Совет директоров ATP. Кроме того, организация хочет действовать в согласии с WTA – но там тоже склоняются к тому, чтобы лишить британские турниры рейтинговый очков.
Также существует более мягкий вариант – заморозка рейтинга игроков, подвергшихся отстранению.
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