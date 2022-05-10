ATP, возможно, не будет учитывать в рейтинге очки за «Уимблдон» (Джон Вертхейм)

, возможно, не будет учитывать в рейтинге очки за «Уимблдон», сообщает журналист Sports Illustrated Джон Вертхейм.

«По слухам, ATP вряд ли станет начислять/признавать рейтинговые очки за «Уимблдон» или британские травяные турниры в ответ на отстранение российских игроков», – написал Вертхейм в твиттере.

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