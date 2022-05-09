Циципас тоже раскритиковал расписание в Мадриде: «Турнирами управляют определенные агентства. Будем надеяться, что они не пытались так добиться какой-то выгоды»

поддержал в критике расписания на турнире в Мадриде.

В субботу полуфинал между Циципасом и Зверевым начался в 23:00 по местному времени и закончился в час ночи – на шесть часов позже первого полуфинала, который выиграл . Между двумя мужскими матчами организаторы поставили женский финал.

«Очевидно, что женщины должны были играть первыми. Зрители были бы рады начать день этим матчем – это же финал.

Если честно, я тоже был недоволен. Я в итоге лег спать почти в три часа ночи, и это уничтожает ритм, когда на следующей неделе у тебя турнир в Риме.

Есть много догадок, почему так произошло, но сейчас не время для спорных заявлений. Турнирами управляют определенные агентства. Больше ничего говорить не хочу. Будем надеяться, что они не пытались так добиться какой-то выгоды. Но я не уверен», – заявил грек.

Турнир в Мадриде в этом году купило агентство IMG, представляющее интересы Алькараса.

Агентство IMG вырастило Курникову с Шараповой и рулит теннисом. А еще работало с папой римским, Тэтчер и Горбачевым

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