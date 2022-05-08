Алькарас выиграл второй «Мастерс» и стал лидером сезона по титулам и победам

19-летний обыграл в финале «Мастерса» в Мадриде – 6:3, 6:1.

Испанец выиграл 10-й матч и второй титул подряд. Это его вторая победа на «Мастерсе» (ранее выиграл в Майами), четвертый титул в сезоне и пятый – в карьере.

Алькарас выиграл 7 последних матчей против соперников из топ-10. Теперь его карьерный баланс против игроков такого уровня составляет 11:6.

После турнира в Мадриде испанец стал лидером тура по количеству выигранных матчей (28 при трех поражениях) и титулов (четыре). По заработанным в этом сезоне очкам он будет отставать только от чемпиона Australian Open Рафаэля Надаля – причем всего на 80.

В понедельник он станет шестой ракеткой мира.

Алькарас за 2 дня заборол Надаля и Джоковича и станет великим. А в детстве он забывал ракетку и дрался с другом за яблоки и груши

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