«Я ошибался! Он станет №1 уже в этом году». Кафельников – о победе Алькараса над Надалем

Евгений Кафельников высказался о победе Карлоса Алькараса над Рафаэлем Надалем в Мадриде. 19-летний испанец победил 6:2, 1:6, 6:3 и впервые вышел в полуфинал грунтового «Мастерса».

«Я ошибался! Он станет №1 уже в этом году😉», – написал Кафельников, подняв свой же твит с сентября прошлого года. Тогда он написал: «Алькарас станет №1 максимум через три года».

Алькарас – нереальный боец. В матче с Надалем подвернул ногу, рассыпался, но одним ударом вернул доминирование

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