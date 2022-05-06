Алькарас подвернул ногу и взял медицинский перерыв в матче с Надалем

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Девятая ракетка мира Карлос Алькарас в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде играет с Рафаэлем Надалем (6:2, 1:4, идет второй сет).

19-летний испанец подвернул ногу в третьем гейме второго сета и взял медицинский перерыв.

Физио восемь минут работал с его голеностопом, но после этого Алькарас под ноль отдал свою подачу.

В начале пятого гейма он еще указывал на ладонь – возможно, повредил ее при падении. 

По ходу пятого гейма матч прервался еще на 10 минут, потому что на трибунах стало плохо болельщице. 

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