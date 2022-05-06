Алькарас впервые обыграл Надаля и вышел в полуфинал грунтового «Мастерса»

Девятая ракетка мира Карлос Алькарас победил №4 Рафаэля Надаля на «Мастерсе» в Мадриде (6:2, 1:6, 6:3) и сократил отставание в личных встречах (1:2).

Испанец провел восьмой матч против игроков топ-5 и одержал четвертую победу. В целом с игроками десятки его баланс – 9:6.

19-летний Алькарас стал самым молодым в истории полуфиналистом турнира в Мадриде. Кроме того, он первый тинейджер, обыгравший Надаля на грунте.

Уроженец Мурсии впервые вышел в полуфинал грунтового «Мастерса» и теперь сыграет с Новаком Джоковичем.

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