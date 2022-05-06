Пегула о финале Мадрида против Жабер: «Два года назад мы с Онс были в районе 70-й строчки, так что такой рывок очень много для нас значит»

Джессика Пегула прокомментировала выход в финал турнира в Мадриде. Американка сыграет с Онс Жабер в своем первом финале уровня WTA 1000.

«Два года назад мы с Онс были в районе 70-й строчки рейтинга, так что такой рывок очень много для нас значит. Это какое-то сумасшествие.

Это показывает, что упорный труд и целеустремленность могут привести вас к вершине, если в это верить. Для меня этот успех очень много значит».

Отметим, что Пегула дебютирует в топ-10 в случае победы в Мадриде.

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