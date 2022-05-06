Жабер о Мадриде: «Это турнир реваншей, взятых у Бенчич, Халеп и Александровой. Если так пойдет и дальше, думаю, в финале сыграю с Тайкманн»

высказалась о победе над в полуфинале турнира в Мадриде (6:2, 6:3). Счет в личных встречах стал 6:2 в пользу россиянки.

«У меня не очень хорошая статистика против нее. Я знала, что буду играть с такой агрессивной соперницей. Она бьет очень плоско и делает много виннерсов, так что я понимала, что так будет и что она может в любой момент подать эйс, пробить навылет.

Я знаю, что была фаворитом и хорошо играла и что она подустала после большого количества матчей. Поэтому я была очень сосредоточена, готова к победе и не хотела проигрывать в этот раз.

Мне кажется, что это еще и турнир реваншей, взятых у Бенчич, Халеп и Александровой (всем она проиграла минимум два предыдущих матча – Sports.ru). Если так пойдет и дальше, думаю, второй полуфинал выиграет Жиль [Тайкманн, обыгравшая Жабер в 2021-м в Дубае]».

Но я продолжаю испытывать себя, испытывать свое терпение. Это проверка: ладно, Онс, ты сказала, что хочешь быть в топ-5, хочешь выигрывать титулы – вот они, игроки, чемпионки, против которых ты будешь играть. Покажи, на что способна.

У меня позитивный взгляд. Я хочу выиграть этот финал. Я вложу душу, подключу любимые укороченные и форхенд.

Этот матч будет отличаться [от финала в Чарлстоне]. Я просто постараюсь показать свой максимум. Я не хочу сожалеть, говорить: «Надо было сделать то, надо было сделать это, надо было взять свою подачу». Возможно, я буду играть в том же духе, что в Бирмингеме.

Для меня важнее всего не только выиграть титул, но и знать, что я отдала все силы и мне не о чем жалеть. Я знаю, что если не выиграю этот, то выиграю другой.

Я постоянно мотивирую себя добиваться большего. После Чарлстона я упорно работала, чтобы выйти в финал здесь. Как я уже сказала, в субботу я собираюсь полностью выложиться на корте».

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