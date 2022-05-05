Рублев об эмоциях на корте: «Я думаю, что буду спокоен, а потом допускаю очень глупые ошибки. И в итоге начинаются эти американские горки»

рассказал об эмоциях в третьем круге «Мастерса» в Мадриде против (7:6, 7:5).

– Я не очень хорошо начал, и это сильно выбило из колеи, потому что [в первом гейме] я вел 40:0 и мог довольно легко забить с форхенда, но этого не сделал. И тогда я сказал себе: если я ничего не поменяю, то проиграю. Поэтому я успокоился, заиграл лучше и в итоге смог переломить ситуацию и выиграть сет.

А во втором я играл уже лучше и последние геймы закончил на хорошем уровне.

– Похожая ситуация была в прошлом матче против Дрейпера, взлеты и падения. Насколько напряженная для вас эта неделя?

– Похоже, что очень напряженная (смеется).

– Вам трудно контролировать эмоции?

– Не знаю, я выхожу на корт, думая, что сегодня у меня точно все получится и я буду спокоен, а потом допускаю очень глупые и простые ошибки, в которых нет смысла. Я знаю, что если бы их не делал, то, возможно, гораздо проще выиграл бы матч. Потом мне удается как-то успокоиться, и в итоге начинаются эти американские горки.

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