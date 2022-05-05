Циципас об успехах на грунте: «Все хотят показать против меня свой максимум, поэтому я просто постараюсь играть стабильно, насколько это возможно»

прокомментировал успешные выступления на грунте в двух последних сезонах. Его баланс побед и поражений на грунте с начала 2021-го – 31:6. Он взял три титула в пяти финалах.

«Если честно, я об этом не думаю.

В прошлом у меня были хорошие результаты. Я хорошо играл на этом покрытии, но каждый день – это новый вызов.

Все хотят показать против меня свой максимум, поэтому я просто постараюсь играть стабильно, насколько это возможно».

В третьем круге «Мастерса» в Мадриде он сегодня встретится с .

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