Радукану о поражении в Мадриде: «Всю неделю играла с травмой, а на таком уровне это очень тяжело»

Эмма Радукану пожаловалась на травму после вылета с турнира в Мадриде. Британка уступила Ангелине Калининой в матче третьего круга (2:6, 6:2, 4:6).

«Перед матчем я давала себе лишь 5%, так что борьбу в этом матче можно воспринимать позитивно. Если честно, у меня были некоторые проблемы со спиной. Всю неделю играла с травмой, а на таком уровне это очень тяжело.

Я пока не знаю, что делать дальше. Возможно, поеду домой, а может, сразу в Рим. Пока склоняюсь ко второму варианту. Не знаю, на какой день поставят первый матч, но очень надеюсь, что успею восстановиться. Будет обидно пропускать такой большой турнир».

Турнир WTA 1000 в Риме пройдет c 9 по 15 мая.

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