25-летняя Калинина о первом в карьере четвертьфинале WTA 1000: «Очень рада все дальше проходить на больших турнирах»

Ангелина Калинина прокомментировала победу над Эммой Радукану в 1/8 турнира в Мадриде. Украинка победила 6:2, 2:6, 6:4 и впервые вышла в четвертьфинал уровня WTA 1000.

«В конце матча я не думала о счете, потому что напряжение было очень высокое. Рада, что завершила матч в свою пользу, потому что концовка была очень напряженной. Очень, очень тяжелый матч.

Конечно, я очень рада все дальше проходить на больших турнирах. Теперь я могу участвовать в таких турнирах, набираться опыта и использовать каждую возможность».

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