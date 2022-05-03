Бывший тренер Джоковича: «Предполагаю, что он хотел сократить команду и выбрал Горана Иванишевича»

Словацкий тренер рассказал о причинах прекращения работы с .

«Было несколько разных причин. Мы уже очень давно работали вместе, и его решения указывали, что он хочет сосредоточиться на «Больших шлемах». Думаю, поэтому он мог подумать, что ему не нужна такая большая команда. Он хотел ее сократить и остаться с одним тренером.

Я точно не знаю, потому что его не спрашивал. Но на основе анализа его расписания я предполагаю, что он хотел сократить команду и выбрал . Ведь нет смысла в тренере, который будет работать с ним только на «Шлемах». Тренеру нужен долгосрочный план».

Вайда заявил, что отношения с Джоковичем остаются хорошими, а также подтвердил, что теперь будет работать с Алексом Молчаном.

«Я рад, что буду тренировать лучшего игрока из Словакии. Это стало решающим фактором. После того, как закончилось сотрудничество с Новаком, мне поступило много предложений, но я хотел помочь словаку. Это придало мне сил».

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