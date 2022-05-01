Надаль о возвращении после травмы: «В голове у меня полная ясность. Будет сложно, но я уверен в себе»

рассказал, как чувствует себя после перелома ребра. В Мадриде он проведет первый турнир за полтора месяца.

«Я прибавил по сравнению с тем, что было по приезде в Мадрид. Но все равно ситуация неровная, потому что я давно не играл. Неделя будет сложной.

Но это реальность. Нужно сохранять спокойствие, нужно смириться с тем, что дела пойдут далеко не идеально. И нужно будет бороться. Я восстановился. Чувствую себя хорошо. И постараюсь прибавлять каждый день.

Трудно справляться с травмами посреди сезона, трудно восстанавливаться. Но в голове у меня полная ясность. Это был неприятный момент, но я хочу принять все случившееся и играть как можно лучше. Да, будет сложно, но я уверен в себе. Я знаю, что начало сезона было очень хорошим».

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