Надаль о подготовке к «Ролан Гаррос» после перелома ребра: «Трех недель должно хватить, чтобы набрать форму»

прокомментировал подготовку к «Ролан Гаррос» после перелома ребра. Надаль не играл полтора месяца и вернется в тур на следующей неделе в Мадриде.

«У меня еще три недели, и я верю, что ежедневные тренировки помогут мне подготовиться. Я сделаю все возможное.

Для меня важнее всего быть здоровым, но мне кажется, что к Парижу я иду по графику. Трех недель должно хватить, чтобы набрать форму.

Из-за травмы я мало тренировался, потому что ребро очень мешало и очень болело. Я практически ничего не делал, но хочу сыграть дома, в Мадриде», – сказал Надаль.

«Ролан Гаррос» стартует 22 мая.

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