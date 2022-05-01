Фернандес о любви к «Реалу»: «Надеюсь, в Мадриде футболисты придут, а я еще не вылечу. Если получится с ними встретиться, я с ума сойду из восторга»

Финалистка US Open Лейла Фернандес на турнире в Мадриде рассказала о любви к футбольному «Реалу».

«Мой папа болеет за «Реал», так что, конечно, они мне еще с детства нравились. И для меня честь играть в Мадриде – не только из-за футбольной команды, но и потому, что здесь выступали великие чемпионки и брали титулы. Это добавляет мне мотивации.

Надеюсь, я задержусь тут до конца турнира и смогу посмотреть футбол».

Также Фернандес прокомментировала то, что игроки «Реала» иногда приходят на турнир и встречаются с участниками.

«Это отличная возможность. Надеюсь, они придут, а я еще не вылечу. Если получится с ними встретиться, я с ума сойду из восторга».

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