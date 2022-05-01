Бадоса после разгрома от Халеп: «Нужно несколько выходных, потому что некоторые турниры отнимают сил как пять»

Вторая ракетка мира прокомментировала разгромное поражение от в Мадриде. Во втором круге испанка уступила двукратной чемпионке «Больших шлемов» 3:6, 1:6.

«Сейчас у меня нелучший момент. Я очень расстроена. Не знаю. Тяжело проигрывать дома.

Неделя была сложной, очень напряженной. Сетка тоже попалась сложная. Но ничего не поделать, нужно смириться.

Сейчас мне нужно несколько выходных, потому что некоторые турниры отнимают сил как пять. Сейчас как раз такой случай. Да, мне нужно немного отдохнуть».

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