Мадрид (ATP). Маррей в первом круге сыграет с Тимом, Хачанов может выйти на Циципаса, Джокович, Надаль и Алькарас попали в одну половину

Прошла жеребьевка турнира серии «Мастерс» в Мадриде.

В верхнюю половину попали (1), (3), Каспер Рууд (5) и Карлос Алькарас (7).

Кроме того, там между собой в первом круге сыграют и Доминик Тим.

В этой же половине Аслан Карацев стартует матчем с квалифаером.

В нижней половине (6) стартует со второго круга и встретится с Лоренцо Сонего или Джеком Дрэйпером.

поборется с Люкой Пуем и в случае победы выйдет на Стефаноса Циципаса (4).

Полностью сетка здесь.

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