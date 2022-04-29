Мадрид (ATP). Маррей в первом круге сыграет с Тимом, Хачанов может выйти на Циципаса, Джокович, Надаль и Алькарас попали в одну половину

Прошла жеребьевка турнира серии «Мастерс» в Мадриде.
В верхнюю половину попали Новак Джокович (1), Рафаэль Надаль (3), Каспер Рууд (5) и Карлос Алькарас (7).
Кроме того, там между собой в первом круге сыграют Энди Маррей и Доминик Тим.
В этой же половине Аслан Карацев стартует матчем с квалифаером.
В нижней половине Андрей Рублев (6) стартует со второго круга и встретится с Лоренцо Сонего или Джеком Дрэйпером.
Карен Хачанов поборется с Люкой Пуем и в случае победы выйдет на Стефаноса Циципаса (4).
Полностью сетка здесь.
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