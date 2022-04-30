Тиафу спас три матчбола в полуфинале в Эшториле. Он в двух встречах подряд отыграл подачу на матч

обыграл в полуфинале турнира в Эшториле (4:6, 7:6, 6:4).

Во втором сете Тиафу спас матчбол при счете 2:5 на своей подаче и еще два – при счете 4:5.

Накануне он тоже отыграл подачу на матч – в решающем сете против Алехандро Давидовича-Фокина.

Также Тиафу отыграл сет и брейк в первом круге против Душана Лайовича.

24-летний американец вышел в финал уровня впервые с прошлого октября и четвертый раз в карьере. В Эшториле он уже играл на этой стадии в 2018 году, но уступил Жоао Соузе. У него один титул – Делрей-Бич-2018.

Завтра Тиафу поборется с Себастьяном Баесом.

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