Тиафу отыграл у Давидовича-Фокина подачу на матч и впервые с 2018-го вышел в полуфинал на грунте

Фрэнсис Тиафу обыграл Алехандро Давидовича-Фокина в четвертьфинале турнира в Эшториле – 7:6, 5:7, 7:5. В третьем сете американец отыграл подачу на матч. Со счета 2:5 он выиграл пять геймов подряд.

После матча он написал на камере: «Будь сильнее своих самых сильных оправданий».

Тиафу впервые в сезоне вышел в полуфинал уровня ATP. В грунтовом полуфинале он не играл с Эшторила-2018, где в итоге дошел до финала.

В полуфинале-2022 Тиафу сыграет с Феликсом Оже-Альяссимом или Себастьяном Кордой.

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