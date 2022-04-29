Карлос Алькарас: «Перед полуфиналом в Барселоне я упал с лестницы и повредил ногу. Я не был уверен, что смогу сыграть на высоком уровне»

Карлос Алькарас рассказал, как повредил ногу перед полуфиналом турнира в Барселоне. В 1/2 испанец отыграл два матчбола у Алекса де Минаура (6:7, 7:6, 6:4), а потом разгромил Пабло Каррено-Бусту (6:3, 6:2).

«Об этом знают только члены моей команды. В воскресенье перед полуфиналом я упал с лестницы. Ступеней было немного, но я повредил ногу в районе пятки. Я не был уверен, что смогу сыграть на высоком уровне, но на адреналине сделал это без проблем.

Потом я полчаса вздремнул после полуфинала (смеется), что-то поел. Еще после каждого матча я 15 минут работаю на велотренажере, чтобы расслабить мышцы».

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