Алькарас о дебюте в топ-10: «Пока не думаю о своем потолке»

18-летний Карлос Алькарас прокомментировал то, что на этой неделе дебютировал в топ-10.
«Я рад, что в 18 лет уже вошел в топ-10. К тому же впечатляюще сделать это в том же возрасте, что мой кумир Рафа [Надаль].
У меня нет никаких пределов. Я хочу и дальше играть на это уровне. Мне кажется, если это получится, будет много возможностей подняться еще выше.
Я хочу получать удовольствие на корт, пока не думаю о своем потолке».
Алькарас станет великим теннисистом: в детстве он забывал ракетку и дрался с другом за яблоки и груши
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