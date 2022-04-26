Алькарас о дебюте в топ-10: «Пока не думаю о своем потолке»

18-летний прокомментировал то, что на этой неделе дебютировал в топ-10.

«Я рад, что в 18 лет уже вошел в топ-10. К тому же впечатляюще сделать это в том же возрасте, что мой кумир Рафа [Надаль].

У меня нет никаких пределов. Я хочу и дальше играть на это уровне. Мне кажется, если это получится, будет много возможностей подняться еще выше.

Я хочу получать удовольствие на корт, пока не думаю о своем потолке».

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