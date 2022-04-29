Чесноков о допуске россиян на «Ролан Гаррос»: «Французы понимают, что политика – это политика, а спорт – это спорт. Они молодцы»

Андрей Чесноков назвал изумительным решение «Ролан Гаррос» допустить россиян до турнира.

«Французы понимают, что политика – это политика, а спорт – это спорт. Они молодцы. Санкции в адрес спортсменов же ничего не дают. Они ничего не улучшают и никому не помогают.

Так что организаторы «Ролан Гаррос» молодцы. Это изумительно. Джокович будет одним из фаворитов турнира, Надаль реанимируется, Медведев. Так что будет интересно», – цитирует Чеснокова «Чемпионат».

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