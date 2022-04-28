Россияне и белорусы смогут сыграть на «Ролан Гаррос» (RMC Sport)

Теги Уимблдон Ролан Гаррос ATP WTA Теннис

Российские и белорусские теннисисты смогут выступить на «Ролан Гаррос», сообщает RMC Sport. Как и на турнирах ATP и WTA, они будут принимать участие под нейтральным флагом.

Таким образом, французские организаторы придерживаются своей прежней позиции. Ранее «Уимблдон» и LTA отстранили спортсменов из России и Беларуси.

«Ролан Гаррос» пройдет с 22 мая по 5 июня.

Чемпион «Уимблдона» уверен, что Россию не нужно отстранять, но хочет услышать игроков из Украины. Их позиция известна – нужны ответы на 3 вопроса

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