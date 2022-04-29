Симона Халеп: «В какой-то момент я поняла, что теннис не так важен по сравнению с тем, что происходит в мире. Но это то, что мы не можем контролировать»

Симона Халеп высказалась о сложной обстановке в мире начиная с 2020 года.

«Это очень утомительно для всех, мы обеспокоены. Сейчас всем приходится нелегко, не только теннисному миру. Люди страдают, и обстановка в целом очень неприятная.

На фоне всех проблем мы не можем выступать стабильно. А травмы становятся следствием постоянного стресса.

В какой-то момент я поняла, что теннис не так важен по сравнению с тем, что происходит. Из-за пандемии я была очень напугана, и сейчас [...] мне поначалу тоже было страшно. Но это то, что мы не можем контролировать.

Нынешние проблемы перевешивают все остальное. Но если у нас есть возможность заниматься любимым делом, мы должны быть благодарны. По крайней мере, мы можем играть и зарабатывать».

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