Бадоса о борьбе со Швентек за первую строчку рейтинга: «Ига побеждает на каждом турнире, мне до этого еще далеко»

Паула Бадоса прокомментировала борьбу с Игой Швентек за первую строчку рейтинга WTA.

«Я стараюсь сохранять спокойствие и наслаждаться тем, что имею. Потому что в моем случае это был очень тяжелый путь. Я попала в топ-10 в 23 года, и я все еще молода.

Если сравнивать с другими, то, конечно, есть игроки моложе, но мне нужно концентрироваться на себе. Я через многое прошла, это был долгий путь, так что просто хочу получать удовольствие.

Мы живем лишь раз, и, может, меня вообще не будет через несколько лет. Никогда не знаешь, что произойдет, поэтому нужно наслаждаться моментом.

Ига побеждает на каждом турнире, мне до этого еще далеко (смеется).

Ей нужно пропустить еще несколько турниров. Я пока далеко, но приятно осознавать, что я вторая ракетка мира. Через пару месяцев увидим, смогу ли я бороться за первую строчку.

Но иметь то, что есть у меня сейчас, – уже большая привилегия. Посмотрим, может, мне придется подождать до следующего сезона, потому что этот будет сложным».

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