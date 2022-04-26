Рублев о срывах на корте: «Я не могу позволять себе тратить время и силы на всякие глупости, которые иногда делаю»

Восьмая ракетка мира прокомментировал эмоциональное поведение на корте, за которое его якобы любят болельщики.

«Надеюсь, это не единственное, что людям нравится в моей игре (усмехается). Иногда я смотрю видео и думаю: «Что я вообще делаю?» Я стараюсь избавиться от таких вещей. Хочу быть профессиональнее и позитивнее. Мне кажется, именно этого мне не хватает, чтобы выйти на новый уровень.

Я не могу позволять себе тратить время и силы на всякие глупости, которые иногда делаю. Лучше сосредотачиваться на игре и бороться за каждый мяч».

Также Рублев ответил на вопрос, над чем он работает в своей игре.

«В игровом плане мне нужно работать над некоторыми деталями. Научиться играть тоньше, лучше подрезать, например. Некоторые ребята играют не агрессивно, но с их ударов трудно атаковать – мне такого иногда не хватает.

Мне нужно стать увереннее у сетки. Во многих розыгрышах я получаю короткий мяч и не выхожу к сетке, потому что не уверен в себе. Или выхожу, но всем видно, что чувствую себя там неуютно. Мне нужно пробить этот психологический барьер, чтобы больше очков завершать впереди.

Еще нужно, чтобы вторая подача стала быстрее. Это дало бы огромное преимущество, потому что соперникам было бы сложнее сделать брейк. Отчасти эта проблема тоже психологическая, потому что на тренировках я подаю вторым мячом сильнее и редко делаю двойные. Но по ходу матчей, когда появляется давление, мне становится страшно подавать агрессивно. Особенно, когда счет 30:30 или брейк-пойнт. И я просто ввожу мяч в игру. Но нужно сказать себе: «Давай».

Болельщики переживают за Рублева – он постоянно лупит себя ракеткой и разбивает руки в кровь

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