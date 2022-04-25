Рублев об отстранении от «Уимблдона»: «Если ничего не изменится, то я не хотел бы полностью отказываться от травяной серии»

Теги Уимблдон ATP Terra Wortmann Open Андрей Рублев Теннис

Андрей Рублев ответил, планирует ли играть травяные турниры, если российских игроков не допустят до «Уимблдона».

«Пока мы с командой не говорили на эту тему. Насколько мне известно, в ближайшее время этот вопрос [участие россиян] будет обсуждаться дополнительно. Но если ничего не изменится, то я не хотел бы полностью отказываться от травяной серии. Наверное, поеду в Галле и, возможно, куда-то еще. А сразу после окончания «Уимблдона» вернусь на турниры АТР на других покрытиях», – сказал Рублев в интервью «Коммерсанту».

В прошлом сезоне Рублев дошел в Галле до финала.

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