Рублев об отстранении от «Уимблдона»: «Если ничего не изменится, то я не хотел бы полностью отказываться от травяной серии»

ответил, планирует ли играть травяные турниры, если российских игроков не допустят до .

«Пока мы с командой не говорили на эту тему. Насколько мне известно, в ближайшее время этот вопрос [участие россиян] будет обсуждаться дополнительно. Но если ничего не изменится, то я не хотел бы полностью отказываться от травяной серии. Наверное, поеду в Галле и, возможно, куда-то еще. А сразу после окончания «Уимблдона» вернусь на турниры АТР на других покрытиях», – сказал Рублев в интервью «Коммерсанту».

В прошлом сезоне Рублев дошел в Галле до финала.

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