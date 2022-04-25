Рублев о том, почему выбрал турнир в Белграде: «В 2021-м организаторы в Барселоне не очень красиво повели себя по отношению к нескольким игрокам»

Теги ATP Barcelona Open BancSabadell Serbia Open Андрей Рублев Теннис

Андрей Рублев ответил, почему в этом году выступал на турнире ATP 250 в Белграде, а не на турнире ATP 500 в Барселоне, проходившем параллельно.

«Турнир в Барселоне для меня действительно почти домашний, ведь я числюсь в том клубе, где он проходит. Но для такого решения были свои причины. В прошлом году организаторы турнира в Барселоне не очень красиво повели себя по отношению к нескольким игрокам, в том числе ко мне.

Детали раскрывать не хочу, но это были действительно существенные нюансы, и неудивительно, что в списке участников барселонского турнира сейчас отсутствовали некоторые известные фамилии.

В итоге я принял приглашение сыграть на Serbia Open и не прогадал. В Белграде ко мне отнеслись в 10 раз лучше, чем я мог ожидать», – сказал Рублев в интервью «Коммерсанту».

Рублев повесил баранку Джоковичу и взял 3-й титул в сезоне. Превзошел в агрессии и физподготовке

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные