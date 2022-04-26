Тиафу о том, как отыграл сет и брейк у Лайовича: «Мне было трудно двигаться, дышать и все такое. Физио меня спас»

Американец Фрэнсис Тиафу рассказал о проблемах со здоровьем в первом круге в Эшториле. Он отыграл сет и брейк у – 2:6, 7:5, 6:0.

«Я не очень хорошо себя чувствую, немного приболел. Мне было трудно двигаться, дышать и все такое. Физио меня спас. Он мне помог, когда я проигрывал с брейком во втором, и потом я начал чувствовать себя лучше».

После матча Тиафу отдельно обратился к мальчику Педро, который болеет за него с трибун.

«Я не хотел сдаваться. Хотел выиграть, чтобы он мог всю неделю смотреть мои матчи».

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