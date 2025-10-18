Руне снялся с матча с Эмбером, ведя 1:0 по сетам. Он сказал физиотерапевту, что услышал щелчок в ахилле
Хольгер Руне не смог доиграть матч против Юго Эмбера в Стокгольме.
Игра закончилась со счетом 6:4, 2:2, отказ.
Во время розыгрыша при счете 2:2 (40:40) Руне почувствовал боль в голеностопе, начал хромать и взял медицинский тайм-аут. Он вызвал физиотерапевта на корт и сообщил, что услышал щелчок в области ахиллова сухожилия.
Датчанин не смог продолжить встречу и покинул корт при помощи физиотерапевта.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’‘
