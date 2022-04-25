Доминик Тим: «В тренировочных розыгрышах все еще есть проблемы. Не с запястьем – а в целом с движением, реакцией, прогнозированием»

поделился ожиданиями от турнира в Эшториле.

«Я чувствую себя гораздо лучше, чем в Белграде, прибавляю каждый день. В тренировочных розыгрышах все еще есть проблемы. Не с запястьем, оно в порядке – а в целом с движением, реакцией, прогнозированием действий соперника, я пока не готов на 100%. Потребуется еще много матчей, пока я не вернусь на топ-уровень. Поэтому я не считаю, что способен выиграть этот турнир.

Но сейчас каждый матч для меня очень важен. Я полностью выложусь, буду бороться на 100% от первого до последнего очка, даже когда не играю в свой лучший теннис, что возможно. Вот и все. У меня низкие ожидания от этой недели и от следующих тоже. Но, конечно, я стараюсь сделать все для победы, а там посмотрим.

Конечно, мне очень нужны матчи, но и тренировки с топами тоже, а такая возможность есть только на турнирах. Я думаю, что они так же важны, чтобы снова привыкнуть к темпу, к быстрым движениям, прогнозированию, реакции, это очень важно.

Первая краткосрочная цель, к которой я хочу набрать неплохую форму, – это «Ролан Гаррос». Я точно не буду фаворитом, но, возможно, смогу выиграть несколько матчей, а если встречусь с топ-соперником, возможно, смогу провести упорный матч. Это краткосрочная цель. Чтобы добиться больших успехов, я думаю, придется подождать второй части сезона».

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