Рублев о финале против Джоковича: «Не знаю, какую тактику буду использовать против одного из лучших в истории. Буду бороться»

прокомментировал финал турнира в Белграде против .

«Джокович дома, это его турнир, его город. Конечно, болельщики будут на его стороне.

Если честно, я не знаю, какую тактику буду использовать против одного из лучших в истории. Я планирую полностью выложиться и показать свою лучшую игру, буду бороться за каждое очко, а там посмотрим. Больше сказать нечего.

На этой неделе я провел на корте намного меньше времени, чем Новак. Но в отличие от меня у него очень много финалов, полуфиналов, четвертьфиналов. Больше опыта затяжных матчей.

Джокович умеет все: играть в защите, тащить, играть агрессивно. Я буду бороться. Он один из Большой тройки. Мне повезло, что есть возможность с ним сыграть».

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