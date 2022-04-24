Хачанов о том, что упустил преимущество в матче с Джоковичем: «Он как будто умеет за первый сет прочитать соперника, а во втором придумать план»

прокомментировал поражение от в полуфинале в Белграде – 6:4, 1:6, 2:6.

«Я смотрел два его предыдущих матча. Ему в обоих пришлось отыгрывать сет и брейк. Это его самая сильная сторона. Он как будто умеет за первый сет прочитать соперника, а во втором придумать план.

Еще есть ощущение, что он может в нужный момент включиться. В начале матча он играл оборонительно, и я этим воспользовался, атаковал и взял первый сет. Но потом он включился, и матч пошел совершенно по-другому. Я не смог подобрать ключи к его игре.

Во втором сете он заиграл агрессивнее. Он умеет переключаться, и это и делает его одним из лучших. Если ты упускаешь шанс, второго не будет, ты проиграешь».

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