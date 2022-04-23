Джокович о выходе в финал в Белграде: «Не думаю, что нехватка матчей теперь имеет значение. Может, она сказывалась 3-4 дня назад, но не сегодня»

прокомментировал выход в финал домашнего турнира в Белграде. Он обыграл (4:6, 6:1, 6:2).

«Уже вошло в привычку, что я проигрываю первый сет (улыбается). Наверное, так уже 5-6 матчей подряд (так было в пяти последних матчах, причем первые два он проиграл – Sports.ru). Завтра надо что-то менять! (Улыбается.) Хотя я не против, если проиграю первый сет, но выиграю матч.

Поздравляю Карена с упорным матчем, он провел отличный турнир, желаю ему всего наилучшего.

В двух последних сетах я, наверное, сыграл лучше всего на этой неделе. Я уже говорил, что на грунте требуется отличная физика и нужно играть как можно больше матчей, чтобы сломать психологический барьер. Вернуться в форму – трудная задача. Выйти на пик формы сложно, а потерять ее легко.

Но благодаря публике я справился. Здесь лучшая публика в мире, мне невероятно приятно здесь играть.

Мне уже довольно комфортно на корте, все три матча были трехсетовыми, и у меня было достаточно игровой практики. Я достаточно побегал, чтобы прийти в оптимальную форму. Не думаю, что нехватка матчей теперь имеет значение. Может, она сказывалась 3-4 дня назад, но не сегодня».

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