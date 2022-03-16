Глава WTA о возможном отстранении игроков из России: «Категорически против того, чтобы спортсменов наказывали за действия их правительства»

Глава WTA Стив Саймон высказался о возможном отстранении российских теннисистов.

«Никогда не знаешь, что произойдет в будущем. Но я могу уверенно сказать, что мы никогда не запрещали спортсменам участвовать в турнирах из-за политической позиции, которую занимает их правительство.

Чтобы это изменилось, должно случиться что-то очень, очень важное. Но опять же – мы не знаем, как будут развиваться события.

Если каждая отдельная страна начнет запрещать въезд российским игрокам, тур ничего не сможет изменить.

Еще раз подчеркну, что я категорически против того, чтобы отдельных спортсменов наказывали за действия правительства их страны.

Мы надеемся, что страны все же воздержатся от такого решения, потому что за ним последует много других проблем».

У Медведева и других наших теннисистов могут потребовать гарантий, что они не за Путина. Или их не пустят на «Уимблдон»

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