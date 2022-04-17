Давидович-Фокина о «Мастерсе» в Монте-Карло: «Конечно, это была лучшая неделя в моей карьере. Я выигрывал большие матчи, победил Джоко»

Алехандро Давидович-Фокина прокомментировал выход в финал «Мастерса» в Монте-Карло. По ходу турнира испанец обыграл №1 в мире , а в решающем матче уступил (3:6, 6:7).

«Конечно, это была лучшая неделя в моей карьере. Это было потрясающе. Я наслаждался каждым днем, выигрывал большие матчи, победил Джоко. Это была сложная неделя, очень много эмоций. Тело очень устало. Может быть, надо пива выпить.

Все эти победы придают мне уверенности в себе. Я теперь буду в каждом розыгрыше сосредотачиваться, как на этой неделе. Против любого соперника. И не имеет значения, буду ли я выигрывать или проигрывать, – сейчас я так доволен собой и своей работой, что постараюсь продолжать в том же духе».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе