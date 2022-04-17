Борис Беккер: «Алькарас способен стать №1 в мире, но в теннисе может случиться что угодно»

Экс-первая ракетка мира Борис Беккер прокомментировал потенциал Карлоса Алькараса.
«Ему всего 18 лет, но достаточно посмотреть, как он играл в последние полгода. У него такой настрой, что ему мало полуфиналов или просто игры против лучших в мире – он хочет большего. И мы это увидели в Майами.
Он способен стать №1 в мире, но в теннисе может случиться что угодно».
Беккер доигрался: потерял все деньги и теперь еще может сесть за махинации
Алькарас станет великим теннисистом: в детстве он забывал ракетку и дрался с другом за яблоки и груши
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе