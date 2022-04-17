Борис Беккер: «Алькарас способен стать №1 в мире, но в теннисе может случиться что угодно»

Экс-первая ракетка мира прокомментировал потенциал .

«Ему всего 18 лет, но достаточно посмотреть, как он играл в последние полгода. У него такой настрой, что ему мало полуфиналов или просто игры против лучших в мире – он хочет большего. И мы это увидели в Майами.

Он способен стать №1 в мире, но в теннисе может случиться что угодно».

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