Алькарас о вылете с «Мастерса» в Монте-Карло: «Это всего лишь поражение, не смерть. Мне не хватило практики на грунте»

Карлос Алькарас назвал причины поражения от Себастьяна Корды в Монте-Карло. Испанец во втором круге уступил 6:7, 7:6, 3:6.

«Я немного разочарован собой. У меня было много шансов, я был близок к победе. Но порой такие матчи тоже бывают полезными.

Нужно сделать выводы, потому что это всего лишь поражение, не смерть. На следующей неделе будет еще один шанс стать лучше.

Сегодня я не думал о чьих-то ожиданиях, а просто концентрировался на том, что нужно делать на корте. Но мне не хватило практики на грунте.

Я готов вернуться к тренировкам и сконцентрироваться на следующих турнирах. Это был тяжелый матч, но физически и психологически я справился.

Очень сложно сразу привыкнуть к грунтовым кортам. Первый матч всегда тяжелый – тем более когда играешь против такого классного соперника, как Себастьян. Теперь мне нужно скорее адаптироваться к покрытию и подготовиться к следующим соревнованиям».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе