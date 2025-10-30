Блинкова впервые с июня выиграла два матча подряд и вышла в 1/4 финала

Анна Блинкова вышла в четвертьфинал турнира в Цзюцзяне.

Россиянка обыграла 74-ю ракетку мира Анну Бондар – 7:6(3), 7:5.

Блинкова впервые с июня выиграла два матча подряд и вышла в четвертьфинал. Вообще для нее это четвертый четвертьфинал в сезоне (баланс – 0:3).

За выход в полуфинал россиянка поборется с Алисией Паркс.