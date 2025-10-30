0

Блинкова впервые с июня выиграла два матча подряд и вышла в 1/4 финала

Анна Блинкова вышла в четвертьфинал турнира в Цзюцзяне.

Россиянка обыграла 74-ю ракетку мира Анну Бондар – 7:6(3), 7:5.

Блинкова впервые с июня выиграла два матча подряд и вышла в четвертьфинал. Вообще для нее это четвертый четвертьфинал в сезоне (баланс – 0:3).

За выход в полуфинал россиянка поборется с Алисией Паркс.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
logoJiangxi Open
logoWTA
logoАнна Блинкова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Ченнай (WTA). Яценко играет с Кавой, Векич – с Ямалапалли, Родионова вышла в 1/4 финала, Фрухвиртова выбыла
22 минуты назадLive
Париж (ATP). Оже-Альяссим играет с Альтмайером, Медведев встретится с Сонего, Хачанов – с Де Минауром, Рублев – с Шелтоном, Синнер – с Серундоло, Вашеро вышел в 1/4 финала
29 минут назадLive
Вашеро выиграл 10-й матч подряд на «Мастерсах»
46 минут назад
Давидович-Фокина о русском языке: «Когда мама на меня злится, то ругается по-русски. Так что в основном я знаю ругательства»
сегодня, 11:21
Цзюцзян (WTA). Блинкова играет с Бондар, Паркс, Путинцева вышли в 1/4 финала, Захарова, Приданкина выбыли
сегодня, 09:51Live
Гонконг (WTA). Мбоко играет с Эалой, Калинская, Бенчич, Фернандес вышли в 1/4 финала
сегодня, 10:40Live
Хачанов о ментальной усталости после выхода в 3-й круг в Париже: «Я тоже ее чувствовал. Но все очень быстро меняется»
сегодня, 09:34
Калинская вышла в четвертьфинал на втором турнире подряд
сегодня, 07:13
Муте о словах Бублика, что ему «не так уж далеко ехать до дома» после поражения в Париже: «Я живу в Дубае»
сегодня, 06:39
Париж (ATP). Хачанов обыграл Фонсеку, Де Минаур, Медведев, Бублик, Синнер, Зверев, Оже-Альяссим, Вашеро вышли в 3-й круг, Музетти, Рууд выбыли
вчера, 22:37
Ко всем новостям
Последние новости
Джокович сфотографировался с Роналду в Лиссабоне
21 октября, 15:13Фото
Даниил Медведев после выхода в 1/4 финала в Алматы: «Сравнил бы себя с «Ливерпулем» времен Клоппа»
16 октября, 13:49
Руне пришел на матч сборной Дании в отборе на ЧМ-2026
13 октября, 10:14Фото
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
12 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
12 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
29 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
4 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
17 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
16 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25