Беккер об ужесточении наказаний за срывы на корте: «Если игрока отстранить на четыре или пять турниров, он все сразу поймет»

Борис Беккер высказался о решении ATP ужесточить наказания за вспышки гнева на корте.

«Игрокам стало сложнее, потому что их буквально просят держать при себе эмоции. На мой взгляд, все стало слишком прозрачно. Возникает вопрос: не пострадает ли от этого авторитет нашего спорта? Ведь теннис – это еще и зрелище. Я не хочу, чтобы на корт выходили бездушные машины и компьютеры.

Я сам ломал ракетки и грубил судьям, поэтому не буду никого критиковать. Но меня тоже наказывали. Меня не дисквалифицировали, но после штрафов я приходил в себя. Да, тут очень тонкая грань. Что позволяется делать, а что нет?

Штрафы существуют давно, их не нужно изобретать заново. Вопрос в том, что должно произойти, чтобы игрока наказали на долгий срок? Мне кажется, запрет на участие в турнирах – уже максимальное наказание. И если игрока отстранить на четыре или пять турниров, он все сразу поймет.

Мне не нравится, когда кто-то из игроков критикует своих коллег. Каждый должен отвечать только за себя и только на себя смотреть в зеркало.

Мы все неидеальны, все иногда сходят с ума, а ты просто молчи и делай выводы. Другие игроки с тобой в одной команде, так что не стоит публично обсуждать чьи-то срывы. Я считаю это неправильным».

В мужском теннисе эпидемия опасного поведения. Игроки швыряют ракетки в людей – а тур ничего не делает