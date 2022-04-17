Энен о срывах игроков: «Зверев сейчас играть не должен»

Экс-первая ракетка мира Жюстин Энен призвала руководство тенниса строже наказывать игроков за плохое поведение.

«Нужно действовать. Надеюсь, будут приняты меры, чтобы это прекратилось. Нельзя кричать на судей. И нельзя бросать ракетку так, чтобы она летела в болбоя, – даже ненамеренно.

То, что сделал Александр Зверев, не должно повторяться. Такое запугивание и ярость недопустимы, наказание за них должно быть куда более строгим. Зверев сейчас играть не должен.

Вообще поведение становится недопустимым. Можно наслаждаться теннисом Кириоса, когда он потрясающе играет, но нельзя прощать срывы. То же со Зверевым, да и с Медведевым на Australian Open. Нужно провести границу.

Бруксби даже не извинился перед болбоем (он извинился после матча – Sports.ru). Кириос чуть не попал ракеткой в болбоя, но его не наказали, потому что он не попал! (Кириоса в итоге оштрафовали на максимальную сумму, которая предусмотрена правилами – Sports.ru).

Я считаю, что хватит уже ломать ракетки, никто не хочет такое видеть. Спортсмены должны подавать пример для подражания, хоть они и люди.

И меня беспокоит, что постоянно встает вопрос о том, что это сделает теннис скучным. По-моему, лучше, чтобы игроков продвигали за игру, а не за брань и насилие. Это мне неинтересно.

Сейчас еще игроки снимаются без всяких причин – точнее, без очевидных причин. Как Бублик, как Азаренко. Хотя люди заплатили за билеты, телевидение купило права, спонсоры вложились, чтобы заплатить игрокам. По-моему, это недопустимо».

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